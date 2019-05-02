В Таллинне заложили краеугольный камень мемориала военного училища

С мая 1920 по июнь 1940 года в Тондиском казарменном городке действовали Высшее военное училище Эстонской Республики, Военно-техническое училище и Боевое училище. За два десятилетия их окончили практически все кадровые ко времени июньского переворота 1940 года офицеры эстонской армии и офицеры-резервисты. По данным исследований 2103 из них за период до 1991 года погибли или умерли репрессированными.

Их имена, звания, даты рождения и смерти будут зафиксированы на мемориале. Срок его готовности — 20 июня. Стоимость вместе со скульптурой — 305 тысяч евро.