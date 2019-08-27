В Таллинне заложен первый муниципальный дом нового типа

В Таллинне появится дом для пожилых людей

Сегодня в Копли по адресу Малева, 18, состоялась закладка краеугольного камня дома для пожилых людей.

Вице-мэр Эха Вырк отметила, что это первый муниципальный дом, построенный с учетом специфических потребностей пенсионеров по старости: «Квартиры в этом доме предназначены для таллинцев, вышедших на пенсию по старости, которые могут при небольшой посторонней помощи самостоятельно проживать в квартире».

Вырк добавила, что строительство дома для пожилых на Малева, 18 является частью таллиннской программы предоставления жилья пожилым людям.

«В доме будет 80 квартир с максимально удобным доступом, из них 76 – однокомнатные и 4 – двухкомнатные, - сказала вице-мэр Бетина Бешкина. - Большая часть квартир спроектированы с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями».

В каждой квартире личная ванная комната и кухонный уголок. На первом этаже здания планируется разместить помещения общего пользования, а также помещения, в которых Пальяссаареский социальный дом будет оказывать опорные услуги, в том числе социальные - от сеансов реабилитации до кружков по интересам.

«Архитектурное решение дома для пожилых людей – современное и светлое. Здание будет соответствовать энергетическому классу А», - подчеркнула Вырк.

Дом будет готов к заселению к рождественским праздникам 2020 года. Условия для ходатайства о заселении в дом такие же, как в случае других муниципальных и социальных жилых площадей: заявитель по данным регистра народонаселения должен быть жителем Таллинна и не иметь в собственности жилья в Таллинне и Харьюмаа. Для подачи ходатайства следует обратиться в районную управу по месту жительства.

Общая стоимость проекта – 7,5 миллионов евро, с участием финансирования фонда инвестиций в жилой фонд местных самоуправлений SA Kredex в размере 2,5 миллиона евро.