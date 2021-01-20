В Таллинне заложен краеугольный камень нового спортивного комплекса

Спорткомплекс — здание с классом энергоэффективности ”А” и нетто-площадью 1772,4 m2, а также вспомогательная постройка площадью 6 m2, будут построены возле Ныммеской гимназии, — на участке по адресу ул. Пыллу, 68. В центре здания расположится просторное светлое фойе, с одной стороны которого предусмотрена зона для игр в мяч, а с другой — три дополнительных зала, а также раздевалки, душевые и вспомогательные помещения. На втором этаже расположатся кабинеты учителей и залы для совещаний.

По словам председателя Таллиннского горсобрания Тийта Терика, Ныммеская гимназия остро нуждается в спортивном комплексе, поскольку до сих пор у учеников отсутствовали современные возможности для занятий спортом при школе.

”Школа долго этого ждала. На протяжении лет планы были разными: то планировали возвести пристройку со спортивным залом, то снова возвращались к идее отдельного здания спорткомплекса, поэтому реализация планов затягивалась”, — сказал Тийт Терик на церемонии закладки краеугольного камня.

”Несколько лет назад, будучи старейшиной района Нымме, я передал детальную планировку директору школы. Реальное начало строительства много значит для жителей Нымме, ведь уже в начале учебного года долгожданный спортивный комплекс распахнет двери. Им смогут пользоваться не только ученики — вне учебного времени спорткомплекс будет в распоряжении горожан”, — добавил Терик.

Как отметил вице-мэр Вадим Белобровцев, в скором времени в районе Нымме откроется несколько спортивных объектов.

”Знаю, как давно и с каким нетерпением ожидалось появление спорткомплекса здесь, возле школы, — сказал Белобровцев. — Недавно в Нымме были открыты спортивные площадки с бассейном под открытым небом, а возле Рахумяэской школы начинается строительство универсальной площадки, где можно будет играть в футбол, баскетбол и т.д.”

Таллиннский департамент городского имущества заключил договор на строительство спортивного комплекса Ныммеской гимназии с фирмой Nordecon AS. Архитектурное решение разработано Raadius Arhitektid OÜ, главный проектировщик — AS Infragate Eesti. Общая стоимость проекта 3,69 млн евро.