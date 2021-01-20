В Таллинне заложен краеугольный камень нового спортивного комплекса
Заложен краеугольный камень спортивного комплекса Ныммеской гимназии, который будет построен осенью. Наряду со школьной семьей, в нем смогут заниматься спортом и горожане.
Заложен краеугольный камень спортивного комплекса Ныммеской гимназии, который будет построен осенью. Наряду со школьной семьей, в нем смогут заниматься спортом и горожане.
Спорткомплекс — здание с классом энергоэффективности ”А” и нетто-площадью 1772,4 m2, а также вспомогательная постройка площадью 6 m2, будут построены возле Ныммеской гимназии, — на участке по адресу ул. Пыллу, 68. В центре здания расположится просторное светлое фойе, с одной стороны которого предусмотрена зона для игр в мяч, а с другой — три дополнительных зала, а также раздевалки, душевые и вспомогательные помещения. На втором этаже расположатся кабинеты учителей и залы для совещаний.
По словам председателя Таллиннского горсобрания Тийта Терика, Ныммеская гимназия остро нуждается в спортивном комплексе, поскольку до сих пор у учеников отсутствовали современные возможности для занятий спортом при школе.
”Школа долго этого ждала. На протяжении лет планы были разными: то планировали возвести пристройку со спортивным залом, то снова возвращались к идее отдельного здания спорткомплекса, поэтому реализация планов затягивалась”, — сказал Тийт Терик на церемонии закладки краеугольного камня.
”Несколько лет назад, будучи старейшиной района Нымме, я передал детальную планировку директору школы. Реальное начало строительства много значит для жителей Нымме, ведь уже в начале учебного года долгожданный спортивный комплекс распахнет двери. Им смогут пользоваться не только ученики — вне учебного времени спорткомплекс будет в распоряжении горожан”, — добавил Терик.
Как отметил вице-мэр Вадим Белобровцев, в скором времени в районе Нымме откроется несколько спортивных объектов.
”Знаю, как давно и с каким нетерпением ожидалось появление спорткомплекса здесь, возле школы, — сказал Белобровцев. — Недавно в Нымме были открыты спортивные площадки с бассейном под открытым небом, а возле Рахумяэской школы начинается строительство универсальной площадки, где можно будет играть в футбол, баскетбол и т.д.”
Таллиннский департамент городского имущества заключил договор на строительство спортивного комплекса Ныммеской гимназии с фирмой Nordecon AS. Архитектурное решение разработано Raadius Arhitektid OÜ, главный проектировщик — AS Infragate Eesti. Общая стоимость проекта 3,69 млн евро.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Родила 10-х, а выглядит как топ-модель: секрет жены Хадарцева
Это были последние слова умирающего от COVID-19 медика
Красивая женщина: как выглядит возлюбленная доктора Мясникова
Предсказавший пандемию экстрасенс дал прогноз на 2021 год