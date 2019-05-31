В Таллинне закрывается для движения перекрестки улиц Йыэ, Лоотси и Ахтри

Ни с Йыэ, ни с Лоотси выехать на перекресток с Ахтри возможности не будет, а с перекрестка с Ахтри будет не проехать ни на улицу Йыэ, ни на улицу Лоотси.

Всем, кто движется в сторону порта не со стороны центра города, необходимо руководствоваться указаниями предупреждающих дорожных знаков.

Для проезда со стороны Горхолла на перекресток улицы Йыэ-Нарвского шоссе-улицы Пронкси нужно двигаться по Нарвскому шоссе/улице Пронкси, а те, кто хочет проехать от Горхолла в пассажирский терминал D, должны после перекрестка с улицей Ахтри делать левый поворот в переулок Лоотси.

Для выезда из терминала D на бульвар Мере, нужно следовать существующему порядку проезда, а из переулка Лоотси повернуть направо, для выезда на Нарвское шоссе нужно либо выехать в переулок Лоотси и оттуда делать левый поворот, а затем продолжить движение с правым поворотом на перекрестке Петроолеуми/Туукри в сторону Нарвского шоссе, но можно также выехать по территории порта к зоне регистрации автомобилей терминала D, а оттуда повернуть направо, на улицу Петроолеуми. Участники движения, желающие проехать в порт с Тартуского шоссе, улиц Лийвалайа и Юхкентали, должны через перекресток улицы Рауа и Нарвского шоссе выехать на улицу Петроолеуми.

Для проезда с бульвара Мере на улицу Туукри или с улицы Туукри на бульвар Мере ограничений, кроме как по скорости, не будет.

Для обеспечения безопасности движения нужно строго соблюдать указания временных дорожных знаков, учитывать временные пешеходные переходы и передвижения строительной техники.