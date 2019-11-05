В Таллинне займутся некрополистикой коммунистического террора

По инициативе Эстонского института исторической памяти и независимого российского научно-информационного центра "Мемориал" (Санкт-Петербург) исследователи коммунистического террора из 13 стран соберутся с 6 по 7 ноября в Таллинне на конференцию ”Некрополь коммунистического террора”. В эти же дни в мире вспоминают большевистский переворот 1917 года, который привел к появлению в России коммунистической диктатуры.
Обсуждаться будут вопросы поиска, изучения, юридического статуса и памяти массовых захоронений жертв террора коммунистических режимов.
Конференция начнется 6 ноября в 9:30 в Музее кино (Пирита теэ 64, Таллинн) и продлится два дня. Конференцию откроет министр юстиции Эстонии Райво Аэг.
Большая часть докладов затронет произошедшее в СССР и странах сферы его влияния, однако проблемы и других стран, освободившихся от коммунистического террора, достаточно схожи. Поэтому речь пойдет и о исследованиях мест коммунистического террора в Камбодже и Испании.
Выступят ученые из Белоруссии, Эстонии, Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Словении, Камбоджи, Испании и США.
По словам члена правления Эстонского института исторической памяти Меэлиса Марипуу, преступные режимы по всему миру всегда старались заметать следы своих преступлений и скрывать места захоронения их жертв.
”Международное сотрудничество важно не только из-за пользы обмена практическим опытом работы, но и позволяет привлечь внимание международной общественности к тому факту, что память о миллионах жертв преступлений коммунистических режимов должна стать частью общественного сознания”, — заявил Марипуу.
Руководитель Санкт-Петербургского центра ”Мемориал” Ирина Флиге надеется, что конференция станет первым шагом в выработке общих механизмов международной координации. ”В перспективе мы хотим создать постоянно действующий международный Координационный совет по некрополистике террора, который будет, среди прочего, обеспечивать обмен информацией, а также разработает предложения по общим форматам паспортизации захоронений и создаст сводный реестр захоронений”, — сказала Ирина Флиге.
Информация о выступающих, месте проведения и программе доступна здесь на эстонском языке: http://mnemosyne.ee/rahvusvaheline-teaduskonverents-kommunistliku-terrori-nekropol/
Некрополистика — вспомогательная историческая дисциплина, главным предметом изучения которой являются кладбища (некрополи), их описание, изучение и сохранение. Взаимодействует с архитектурой, искусством, краеведением, а также и с другими вспомогательными историческими дисциплинами, например, с эпиграфикой, геральдикой, фалеристикой, палеографией, ставрографией и др.
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