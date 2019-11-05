В Таллинне займутся некрополистикой коммунистического террора

Выступят ученые из Белоруссии, Эстонии, Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Словении, Камбоджи, Испании и США.

По словам члена правления Эстонского института исторической памяти Меэлиса Марипуу, преступные режимы по всему миру всегда старались заметать следы своих преступлений и скрывать места захоронения их жертв.

”Международное сотрудничество важно не только из-за пользы обмена практическим опытом работы, но и позволяет привлечь внимание международной общественности к тому факту, что память о миллионах жертв преступлений коммунистических режимов должна стать частью общественного сознания”, — заявил Марипуу.

Руководитель Санкт-Петербургского центра ”Мемориал” Ирина Флиге надеется, что конференция станет первым шагом в выработке общих механизмов международной координации. ”В перспективе мы хотим создать постоянно действующий международный Координационный совет по некрополистике террора, который будет, среди прочего, обеспечивать обмен информацией, а также разработает предложения по общим форматам паспортизации захоронений и создаст сводный реестр захоронений”, — сказала Ирина Флиге.

Информация о выступающих, месте проведения и программе доступна здесь на эстонском языке: http://mnemosyne.ee/rahvusvaheline-teaduskonverents-kommunistliku-terrori-nekropol/