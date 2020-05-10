В Таллинне зафиксирована самая низкая рождаемость в стране

В 2018 году больше всего детей в расчете на одну женщину родилось в Тартуском уезде (не включая город Тарту). На втором месте был Харьюмаа (не включая Таллинн).

Меньше всего детей по статистике — у жительниц Таллинна. При этом столица сильно отстает от других уездов и городов: суммарный коэффициент рождаемости в Эстонии — около 1,7 рождений на одну женщину. В Тартумаа этот показатель составляет 2,3, а в Таллинне всего 1,4.

Низкая рождаемость также в городе Тарту, Хийуском и Йыгеваском уезде.

Такие различия специалисты объясняют тем фактом, что люди, желающие иметь больше детей и при этом жить в более спокойном районе или частном доме, селятся подальше от города.

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