В Таллинне за сутки коронавирусом заболели 211 человек. Смотрите статистику по районам
За минувшие сутки в Таллинне стали известны результаты 1380 первичных тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 211 (6,54%), пишет rus.err.
За минувшие сутки в Таллинне стали известны результаты 1380 первичных тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 211 (6,54%), пишет rus.err.
Больше всего новых случаев заражения выявили в крупнейшем районе города Ласнамяэ — 69. Здесь же зафиксировали и самый высокий процент позитивных тестов от их общего числа — 20%.
В Мустамяэ выявили 30 (доля позитивных тестов составила 14,2% от их общего числа), в Пыхья-Таллинне — 29 (16%), в Хааберсти — 22 (14,7%), в Кесклинне — 19 (8,7%), в Кристийне — 18 (18,3%), в Нымме — 13 (12,2%), в Пирита — 11 (14,6%) новых случаев заражения коронавирусом.
За последнюю неделю в Таллинне добавилось 1767 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 35% или 625 зарегистрировано в Ласнамяэ. В этом районе и самый высокий показатель кумулятивной заболеваемости — 1092,52 случая на 100 000 жителей за две недели.
В Таллинне показатель заболеваемости за две недели в пересчете на 100 000 жителей равен 833,14 случая.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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