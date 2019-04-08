В Таллинне выступит писатель Алексей Иванов

Апрельским гостем медиа-клуба ”Импрессум” станет один из самых читаемых российских писателей, чьи книги обогатили современную русскую литературу такими романами, как ”Географ глобус пропил”, ”Ненастье”, ”Тобол” и другие, а отечественный кинематограф — великолепными сюжетами для экранизации. Это — Алексей Иванов, автор более двух десятков книг, изданных общим тиражом, превысившим полтора миллиона экземпляров.
Тема публичной встречи с писателем Алексеем Ивановым: ”Русская литература сегодня — это мост между прошлым и будущим”.
Мероприятие состоится 17 апреля 2019 года в Таллине в большом зале Конференц-центра Национальной библиотеки Эстонии (Tõnismägi 2).