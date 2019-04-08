В Таллинне выступит писатель Алексей Иванов

Тема публичной встречи с писателем Алексеем Ивановым: ”Русская литература сегодня — это мост между прошлым и будущим”.

Мероприятие состоится 17 апреля 2019 года в Таллине в большом зале Конференц-центра Национальной библиотеки Эстонии (Tõnismägi 2).

Начало в 18 часов.

Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией на сайте клуба ”Импрессум”: http://www.impressum-club.eu

Заявки для участия также принимаются по электронной почте: info@impressum-club.eu

Вопросы гостю можно задать заранее на сайте клуба ”Импрессум”.