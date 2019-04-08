08.04.2019, 16:45

В Таллинне выступит писатель Алексей Иванов


rus.delfi.ee
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В Таллинне выступит писатель Алексей Иванов
Foto: Impressum

Апрельским гостем медиа-клуба ”Импрессум” станет один из самых читаемых российских писателей, чьи книги обогатили современную русскую литературу такими романами, как ”Географ глобус пропил”, ”Ненастье”, ”Тобол” и другие, а отечественный кинематограф — великолепными сюжетами для экранизации. Это — Алексей Иванов, автор более двух десятков книг, изданных общим тиражом, превысившим полтора миллиона экземпляров.

Тема публичной встречи с писателем Алексеем Ивановым: ”Русская литература сегодня — это мост между прошлым и будущим”.

Мероприятие состоится 17 апреля 2019 года в Таллине в большом зале Конференц-центра Национальной библиотеки Эстонии (Tõnismägi 2).

Начало в 18 часов.

Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией на сайте клуба ”Импрессум”: http://www.impressum-club.eu

Заявки для участия также принимаются по электронной почте: info@impressum-club.eu

Вопросы гостю можно задать заранее на сайте клуба ”Импрессум”.

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