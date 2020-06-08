В Таллинне вышел на линию электробус

Поездка на электробусе будет бесплатной для всех, кто пользуется общественным транспортом, поскольку на период тестирования в электробусе не будут установлены валидаторы. Тестовый период — это ещё один шаг к цели TLT обслуживать весь общественный транспорт Таллинна электрическими транспортными средствами как минимум к 2035 году.

”Прибывший в Таллинн на тестовый период электробус Urbino 12 — это общественное транспортное средство с нулевым уровнем выбросов, которое особенно хорошо подходит для использования в городе, поскольку обладает низким уровнем шума и вибрации. Ранее это транспортное средство использовалось в Литве — в Вильнюсе и Каунасе, в Латвии — в столице страны Риге и Вентспилсе, а также в Польше — в Познани и Щецине”, — сказал член правления TLT Отто Попель.

Он добавил, что сейчас в Таллинне в качестве электрических общественных транспортных средств используются трамваи и троллейбусы, но главная цель предприятия — чтобы в автобусном парке были только электрические транспортные средства.

Если в прошлом году в Таллинне тестировали новый электробус Mercedes-Benz eCitaro, то в этот раз используется выпущенное 4 года назад электрическое транспортное средство Solaris Urbino, проехавшее на сегодняшний день около 85 000 км. Это подходящий для использования в сфере общественного транспорта автобус длиной 12 метров и мощностью 220 кВт, который может проехать 150 километров без подзарядки. В автобусе 31 сидячее место и 45 стоячих мест.

”При тестировании мы получим лучшее представление о работе аккумуляторов электробуса, эксплуатируемого уже несколько лет, а также о том, как с годами будут меняться циклы подзарядки электробуса в условиях Таллинна”, — рассказал Попель.

Он заметил, что поскольку в долгосрочной перспективе планируется полностью перейти на электрические транспортные средства, то их тестовые периоды как раз помогут оценить, насколько эти электробусы подходят для климата Эстонии, оценить примерные размеры необходимых инвестиций и текущих расходов, а также расходов на обслуживание и ремонт, и, наконец, узнать, какие изменения следует оптимально провести в инфраструктуре, чтобы в итоге перейти на электрический транспорт.