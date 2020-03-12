В Таллинне все желающие смогут сделать платный анализ на коронавирус

С 13 марта Medicum и SYNLAB начнут платное тестирование на коронавирус по согласованию с Департаментом здоровья.
Люди без симптомов заболевания, которые вернулись из поездки из районов без риска или подозревающие у себя заражение, могут забронировать время на сдачу пробы в Ласнамяэ Medicum (Пунане 61) по телефонам (5722 1122 и 5722 1123).
”Важно подчеркнуть, что возможности для взятия проб и их тестирования ограничены, поэтому до регистрации просим Вас ответственно оценить, относитесь ли вы к группе риска. Это обеспечит нам возможность, в первую очередь помочь тем, кто действительно нуждается в данном тестировании и его результате”, сказал Тынис Аллик, председатель правления Medicum. Аллик также подчеркнул, что данная услуга не предназначена для людей с респираторными симптомами, которых просят следовать действующим рекомендациям Департамента здоровья.
Отделение молекулярной диагностики Таллиннской лаборатории SYNLAB тестирует наличие коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19 (Coronavirus Desease 2019), из мазка, взятой из носоглотки. Этот метод одобрен ВОЗ и используется Департаментом здоровья.
Для человека, желающего провериться на коронавирус, важны следующие шаги:
1. для сдачи пробы забронируйте время, позвонив по телефонам 5722 1122 или 5722 1123 (по рабочим дням с 10:00 до 15:00);
2. во время регистрации Вас опросит медицинский работник и забронирует время для сдачи пробы;
3. пробу можно сдать только в Ласнамяэ Medicum, Пунане 61, в забронированное время в изолированном кабинете с отдельным входом;
4. на следующий день после сдачи пробы медсестра звонит пациенту, сообщает результат анализа и дает рекомендации относительно дальнейших действий. Все результаты тестов будут незамедлительно сообщены в Департамент здоровья и позднее их можно будет найти в электронной среде digilugu.ee.
”Анализ будет взят из носоглотки квалифицированным медицинским работником. В Medicum для взятия пробы оборудована специальная комната с отдельным входом. Между взятием проб у приходящих друг за другом пациентов, все контактные поверхности очищаются, а также все, кто входит в комнату ожидания, получают маску для лица, в качестве меры предосторожности”, поясняет председатель правления Medicum Тынис Аллик.
”Обращаем внимание, что в лабораториях и пунктах сдачи крови SYNLAB пробы для тестирования на коронавирус не берутся, для этого мы рекомендуем людям без симптомов звонить в Medicum, который готов к взятию пробы в изолированных условиях. Это поможет предотвратить распространение вируса в Эстонии”, поясняет Райнар Аамисепп, председатель правления SYNLAB Eesti.
Стоимость анализа, включая прием и консультирование, составляет 81 евро, что соответствует прейскуранту Больничной кассы. Анализ можно сдать в медицинском центре Medicum на Пунане 61, в обозначенном специальной вывеской кабинете с отдельным входом, и только по предварительной регистрации.
Рекомендации Департамента здоровья
Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.
Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.
Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания.
После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.
Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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