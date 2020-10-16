В Таллинне временно закрываются улица Алеви и одна сторона Пярнуского шоссе
В связи со строительством теплотрассы с 7 часов вечера сегодняшнего дня до 6 часов утра понедельника, 18 октября, будут закрыты улица Алеви и одна сторона Пярнуского шоссе.
В связи со строительством теплотрассы с 7 часов вечера сегодняшнего дня до 6 часов утра понедельника, 18 октября, будут закрыты улица Алеви и одна сторона Пярнуского шоссе.
Двустороннее движение обеспечивается по стороне дороги, ведущей в город; за плавностью потока будут следить регулировщики. Со следующей недели из-за строительных работ дорожное движение будет нарушено по рабочим дням с 19 до 6 часов. С 6 часов утра до 7 вечера по рабочим дням движение по Пярнускому шоссе будет осуществляться в обоих направлениях по двум рядам (2+2).
Строительные работы на улице Алеви продлятся до ночи 6 ноября, строительные работы на Пярнуском шоссе — до 10 часов вечера 25 октября. Точная информация находится здесь.
Город приносит извинения за возможные неудобства.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Он все знал: младенца из шкафа тайно подкармливал 13-летний брат
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу
Пожар полыхална огромном складе в Сормове
Нищее детство и жуткая смерть: трагедия лучшей фигуристки СССР