В Таллинне временно изменятся маршруты двух автобусов

Автобусы линии 3 будут совершать объезд в сторону Рандла по маршруту: улицы Тёэстузе, Вольта, Копли, Эрика и Тёэстузе, а в сторону Веэренни: улицы Тёэстузе, Эрика, Копли, Вольта и Тёэстузе с остановкой "Эрика" на улице Эрика и с отменой в обоих направлениях остановки "Вольта" на улице Тёэстузе.

Автобусы линии 73 направляются в объезд при движении в сторону улицы Тёэстузе по улицам Каларанна, Тёэстузе, Вольта, Копли, Эрика и Тёэстузе с временной остановкой "Мийнисадама" на улице Каларанна (до перекрестка с улицей Тёэстузе), а в направлении к Веэренни — по улицам Тёэстузе, Эрика, Копли, Вольта, Тёэстузе и Каларанна с остановками "Эрика" на одноименной улице и в обоих направлениях — "Вольта" на улице Тёэстузе.

В связи с объездами возможны отклонения в движении автобусов от расписания, за что заранее приносят извинения.