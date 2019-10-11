11.10.2019, 12:30

В Таллинне временно изменятся маршруты двух автобусов


rus.delfi.ee
EST 2
Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busse
Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busseFoto: Madis Veltman

В связи с закрытием для проведения работ железнодорожного переезда на улице Тёэстузе 14, 15 и 16 октября с 19 часов и до конца рабочего дня автобусы линий 3 и 73 пойдут в объезд, сообщает Раэпресс.

Автобусы линии 3 будут совершать объезд в сторону Рандла по маршруту: улицы Тёэстузе, Вольта, Копли, Эрика и Тёэстузе, а в сторону Веэренни: улицы Тёэстузе, Эрика, Копли, Вольта и Тёэстузе с остановкой "Эрика" на улице Эрика и с отменой в обоих направлениях остановки "Вольта" на улице Тёэстузе.

Автобусы линии 73 направляются в объезд при движении в сторону улицы Тёэстузе по улицам Каларанна, Тёэстузе, Вольта, Копли, Эрика и Тёэстузе с временной остановкой "Мийнисадама" на улице Каларанна (до перекрестка с улицей Тёэстузе), а в направлении к Веэренни — по улицам Тёэстузе, Эрика, Копли, Вольта, Тёэстузе и Каларанна с остановками "Эрика" на одноименной улице и в обоих направлениях — "Вольта" на улице Тёэстузе.

В связи с объездами возможны отклонения в движении автобусов от расписания, за что заранее приносят извинения.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: