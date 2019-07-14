В Таллинне временно изменится расположение некоторых автобусных остановок

До 22 июля будет изменено расположение автобусных остановок Вана-Пяэскюла в Таллинне.

Остановка на направлении в город смещается на 200 метров в сторону Пярну, а на направлении из города — на 100 метров в сторону Пярну на остановку междугородних линий. Конечная остановка автобусных линий номер 10 и 14 расположится непосредственно за поворотом, на съезде в зону отдыха.

Автобусная остановка Вызу в направлении Нымме тоже временно перенесена.

Остановку перенесли на 70 метров в сторону Хийу из-за ремонта автобусной остановки, который продлится до 4 августа.