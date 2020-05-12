В Таллинне временно изменены автобусные маршруты 7, 13 и 49

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Foto: Madis Veltman

В связи с водопроводной аварией на дорожной развязке Ю. Смуули теэ и Лаагна теэ в направлении из города, сегодня с 10 часов и до момента устранения аварии автобусы маршрутов 7, 13 и 49 будут следовать в объезд в сторону Сели и Виймси Кескус.