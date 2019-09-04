В Таллинне возобновляются бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе
В Пыхья-Таллинне возобновятся бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе. Сезон будет открыт уже завтра, 5 сентября, на Штромке.
В Пыхья-Таллинне возобновятся бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе. Сезон будет открыт уже завтра, 5 сентября, на Штромке.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, цель — предоставить людям дополнительные возможности для занятия спортом, а также привлечь людей на Штромку, где есть все возможности для прогулок и тренировок.
”Скандинавская ходьба — это приятно и полезно, к тому же этот вид оздоровительного спорта доступен людям разных возрастов. Тренировки по скандинавской ходьбе проходят в Пыхья-Таллинне уже шестой год подряд, и количество участников все время растет”, — сказал Ярвелайд.
Бесплатные тренировки будут проходить по четвергам в сентябре и в октябре. Сбор в 13.00 возле пляжного здания (Пельгуранна, 30). В случае необходимости участникам будут на время тренировки предоставлены специальные палки.
Тренировки проводит опытный тренер, который обучит технике ходьбы, повышающей эффективность занятий.
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