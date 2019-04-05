В Таллинне возобновляется реконструкция улицы Тюри

На улице Тюри создается проезжая часть с асфальтовым покрытием для движения в обоих направлениях. На стороне домов с четной нумерацией появятся 75 мест для стоянки автомобилей, к ним добавятся 11 мест на противоположной стороне, сообщает Раэпресс.

По обе стороны будут проложены асфальтированные тротуары, пешеходные переходы получат специальное освещение и камни Брайля для слабовидящих. Реконструированы будут водопроводные и канализационные трассы.

Работы должны завершиться к 15 мая.