05.04.2019, 09:24
В Таллинне возобновляется реконструкция улицы Тюри
После зимнего перерыва с понедельника, 8 апреля, возобновится реконструкция улицы Тюри в Таллинне.
После зимнего перерыва с понедельника, 8 апреля, возобновится реконструкция улицы Тюри в Таллинне.
На улице Тюри создается проезжая часть с асфальтовым покрытием для движения в обоих направлениях. На стороне домов с четной нумерацией появятся 75 мест для стоянки автомобилей, к ним добавятся 11 мест на противоположной стороне, сообщает Раэпресс.
По обе стороны будут проложены асфальтированные тротуары, пешеходные переходы получат специальное освещение и камни Брайля для слабовидящих. Реконструированы будут водопроводные и канализационные трассы.
Работы должны завершиться к 15 мая.
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