В Таллинне восстановлен и открыт шведский редут эпохи Северной войны

”Уже не первый год Таллинн приводит в порядок исторические укрепления. В прошлом году рядом со Шведским бастионом мы открыли так называемое Турецкое крыло, а в августе этого года приступили к приведению в порядок Готского редута. В ходе этой реставрации были восстановлены в своём изначальном виде оборонительные валы, артиллерийские амбразуры и стены, на которых в дальнейшем было установлено освещение”, — рассказал вицэ-мер Андрей Новиков.

Готский редут был построен шведами во времена Северной войны как часть укрепления приграничных территорий королевства.

Земельное укрепление в Таллинне начали строить в 1677 году к югу от Тоомпеа. Позже это укрепление получило название — Шведский бастион. Проект Готского бастиона был готов в 1699 году, но в связи с войной его реализация была отложена. В 1704 вместо него был построен заметно меньший редут, который получил своё историческое название от южной территории Швеции — Гётамаа. Гётамаа считалась прародиной древних готов.

Готский редут представлял из себя пятиугольное земельное укрепление — эскарп, с защитным ограждением с внешней стороны. С внутренней стороны редута находилась двухсторонняя лестница, а на само сооружение помещалось с десяток пушек.

После того, как шведы потерпели поражение под Полтавой, их укрепления на берегу Балтийского моря перешли русским в 1710 году. В 1740 году укрепления были дополнены рвом и земляным валом. В 1905-1907 годах для постройки пешеходной дорожки была разрушена северная стена редута. Также был построен мост через ров и на сам редут посадили деревья. В 1920-1930 годах заполнили ров, и на части разрушенной стены создали новый фасад.

”Попасть на отреставрированный Готский редут можно по лестнице, установленной с его южной стороны. Подняться туда стоит, как минимум, для того, чтобы насладиться открывающимися с редута прекрасными видами Тоомпеа. Также, благодаря подсветке, установленной на стене редута, Тоомпарк станет более освещённым в тёмное время суток. Надеюсь, что жители города найдут дорогу к редуту, где смогут приятно провести время и насладиться видами города”, — сказала старейшина Кесклинна Моника Хауканымм.