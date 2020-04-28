В Таллинне власти не спешат открывать спортивные и тренажерные площадки

Это невозможно по целому ряду причин, и прежде всего потому, что угроза эпидемии в Таллинне никуда не девалась. "Мы должны считаться с тем, что количество инфицированных в Таллинне по-прежнему увеличивается", — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт "Актуальной камере".
"В Таллинне — 55 площадок, где размещены силовые тренажеры, и если соблюдать все меры предосторожности, то есть после каждого использования дезинфицировать поверхности, то это означает, что на каждой площадке должен стоять чиновник, который будет целый день дезинфицировать поверхности. Во-первых, это неэффективно, а, во-вторых, неразумно", — пояснил мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Закрытыми, по крайней мере до конца чрезвычайного положения, останутся и все муниципальные спортивные сооружения.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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