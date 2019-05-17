В Таллинне в районе Юхкентали появился общественный огород

”Ландшафтный архитектор Департамента окружающей среды создал эскиз, согласно которому на территории будет создана зона для отдыха, вдохновленная тематикой Африканского сада. В качестве одного из элементов этой зоны построен общественный огород, где местные жители могут в ящиках выращивать зелень. Кроме этого, была создана ведущая вдоль огорода дорожка. В будущем планируется установить места для сидения, парковку для велосипедов и другие необходимые элементы”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Концепция Африканского сада выработана при сотрудничестве Департамента окружающей среды, Управы района Кесклинн и общества Юхкентали.

”Хочу поблагодарить общество Юхкентали и местных жителей, которые очень активно участвуют в развитии своего микрорайона. Надеемся, что в ближайшие несколько лет зеленая зона на углу улиц Пюссироху и Выйстлусе превратится в настоящий Африканский сад”, — добавил Свет.