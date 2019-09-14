В Таллинне в пятый раз пройдут дни национальных культур

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев пригласил поучаствовать в богатой программе фестиваля: ”Все желающие смогут познакомиться, к примеру, с кухней Латинской Америки, языками разных народов, заняться гимнастикой тай-чи и исполнить египетский танец. Мероприятия позволят составить представление о наших близких и дальних соседях и лучше понять друг друга”.

В рамках Дней национальных культур выставки пройдут в Центре русской культуры, Таллиннском народном университете, библиотеке Паэпеалзе, Музее фотографии, Эстонской национальной библиотеке и на площади Вабадузе.

В концертной программе классическая, народная, эстрадная музыка. Выступления пройдут в Центре русской культуры, на Ратушной площади, в ”Клоостри айт”, в концертном зале ”Алексела”, в доме Братства Черноголовых и в концертном зале ”Эстония”.