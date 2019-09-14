С 16 по 29 сентября в Таллинне в пятый раз пройдут дни национальных культур, приуроченные к Дню народов Эстонии и первому Форуму народов Эстонии, состоявшемуся в 1988 году. В течение двух недель пройдут бесплатные мастер-классы, лекции, выставки, кинопоказы и концерты, представляющие народы нашей страны и знакомящие с культурами национальных меньшинств.
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев пригласил поучаствовать в богатой программе фестиваля: ”Все желающие смогут познакомиться, к примеру, с кухней Латинской Америки, языками разных народов, заняться гимнастикой тай-чи и исполнить египетский танец. Мероприятия позволят составить представление о наших близких и дальних соседях и лучше понять друг друга”.
В рамках Дней национальных культур выставки пройдут в Центре русской культуры, Таллиннском народном университете, библиотеке Паэпеалзе, Музее фотографии, Эстонской национальной библиотеке и на площади Вабадузе.
В концертной программе классическая, народная, эстрадная музыка. Выступления пройдут в Центре русской культуры, на Ратушной площади, в ”Клоостри айт”, в концертном зале ”Алексела”, в доме Братства Черноголовых и в концертном зале ”Эстония”.
Фестиваль завершится 29 сентября в 17 часов выступлением ансамбля из Санкт-Петербурга ”Терем Квартет” в зале ”Эстония”. Ансамбль выступил с концертами в 65-и странах по всему миру. Стоимость билета — 3 евро, продажа в Piletilevi.
Программа доступна на странице www.tallinn.ee/rahvuskultuurid.
Организаторы: Таллиннский департамент культуры, Таллиннская центральная библиотека, Таллиннский городской музей, Таллиннский народный университет, Центр русской культуры, Эстонский фольклорный совет, Объединение народов Эстонии, культурное объединение ”Кирилл и Мефодий”, Международный союз национальных культурных объединений ”Лира”, Союз русских образовательных и благотворительных объединений в Эстонии.
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