В Таллинне в ходе предварительного голосования волю выразили уже 5416 человек



По сведения городской избирательной комиссии, наиболее активно голосование шло на избирательных участках в "Солярисе", где проголосовали 988 человек, и Линнамяэской " Максиме", где опущены 637 бюллетеней.

С 21 по 24 февраля в уездных центрах проходит предварительное голосование по выборам в Рийгикогу. В эти дни все таллинцы-избиратели имеют возможность проголосовать на восьми участках.

Электронное голосование началось в четверг, 21 февраля, в 9 часов и завершится в среду, 27 февраля в 18 часов.

В день выборов — в воскресенье, 3 марта, с 9 до 20 часов можно будет голосовать только на избирательном участке по месту жительства.

Голосовать на выборах в Рийгикогу имеют право граждане Эстонской Республики, достигшие ко дню голосования 18-летнего возраста, не признанные в части избирательных прав недееспособными, не признанные судом виновными и не несущие наказание, связанное с лишением свободы.