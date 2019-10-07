В Таллинне в часы пик будут большие пробки

Сегодня утром в часы пик на дорогах будет много проблем. Большие пробки ожидаются из Пыхья-Таллинна в сторону центра города, в районе торгового центра Ярве, на Таммсааре теэ и в самом Кесклинне.
По данным приложения Waze, следует запастись временем тем, кто едет в центр по улицам Тёостузе, Каларанна и Нийне в Пыхья-Таллинне. Также большие пробки на Пыхья пуйестеэ, где произошло ДТП.
Также заторы на шоссе Вильянди и Пярну, на Вабадузе пуйестеэ и Мяннику теэ.
Как всегда, Таммсааре теэ тоже лучше объезжать.
В центре города на Тартуском шоссе и улице Гонсиори тоже много автомобилей.
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