07.10.2019, 09:49

В Таллинне в часы пик будут большие пробки

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Liiklusummik
Foto on illustreeriv.Foto: Tanel Meos

Сегодня утром в часы пик на дорогах будет много проблем. Большие пробки ожидаются из Пыхья-Таллинна в сторону центра города, в районе торгового центра Ярве, на Таммсааре теэ и в самом Кесклинне.

По данным приложения Waze, следует запастись временем тем, кто едет в центр по улицам Тёостузе, Каларанна и Нийне в Пыхья-Таллинне. Также большие пробки на Пыхья пуйестеэ, где произошло ДТП.

Также заторы на шоссе Вильянди и Пярну, на Вабадузе пуйестеэ и Мяннику теэ.

Как всегда, Таммсааре теэ тоже лучше объезжать.

В центре города на Тартуском шоссе и улице Гонсиори тоже много автомобилей.

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