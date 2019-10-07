В Таллинне в часы пик будут большие пробки

По данным приложения Waze, следует запастись временем тем, кто едет в центр по улицам Тёостузе, Каларанна и Нийне в Пыхья-Таллинне. Также большие пробки на Пыхья пуйестеэ, где произошло ДТП.

Также заторы на шоссе Вильянди и Пярну, на Вабадузе пуйестеэ и Мяннику теэ.

Как всегда, Таммсааре теэ тоже лучше объезжать.

В центре города на Тартуском шоссе и улице Гонсиори тоже много автомобилей.