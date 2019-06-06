06.06.2019, 17:40
В Таллинне установлен новый температурный рекорд этого дня — 30,9 градуса!
Рекордную температуру воздуха метеослужба измерила сегодня между 15 и 16 часами.
Рекордную температуру воздуха метеослужба измерила сегодня между 15 и 16 часами.
В то же время речь не идет о самом теплом дне июня — в 1875 году 27 июня в Таллинне измерили температуру в 31,6 градуса, сказала ERR ведущий синоптик отдела прогнозов погоды Агентства окружающей среды Тайми Пальяк.
В ближайшие дни жаркая погода сохранится.
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