06.06.2019, 17:40

В Таллинне установлен новый температурный рекорд этого дня — 30,9 градуса!


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Palavaga linnas
Foto: Ilmar Saabas

Рекордную температуру воздуха метеослужба измерила сегодня между 15 и 16 часами.

В то же время речь не идет о самом теплом дне июня — в 1875 году 27 июня в Таллинне измерили температуру в 31,6 градуса, сказала ERR ведущий синоптик отдела прогнозов погоды Агентства окружающей среды Тайми Пальяк.

В ближайшие дни жаркая погода сохранится.

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