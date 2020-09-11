В Таллинне установили пять пунктов ремонта велосипедов: бесплатно, но самостоятельно

Пункты ремонта велосипедов с самообслуживанием находятся в Таллинне, в начале тропы здоровья возле Спортивного центра Пирита, на пешеходно-велосипедной дорожке Ярве-Тарту-Вильянди маантеэ (стоянка ул. Лийваметса), рядом с пешеходно-велосипедной дорожкой в тренажерном городке возле Хийу Рими, на пешеходно-велосипедной дорожке Нымме-Хааберсти (стоянка Тяхеторни) и в парке Паэ. Пользование пунктами ремонта для всех бесплатно.

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Ремонтные пункты, первые в Эстонии, но уже достаточно широко распространенные в других странах Европы, оснащены насосом с универсальным наконечником и манометром, а также всевозможными ключами, комплектами ключей, отвертками и съемниками покрышек для починки велосипеда.

По словам исполнительного руководителя ЦУ Эстонские тропы здоровья (Eesti Terviserajad) Ало Лыоке, число велосипедистов на улицах и велосипедных дорожках из года в год увеличивается. Но, как и любое другое средство передвижения, велосипед время от времени требует ухода. ”Не во всех домах найдутся гаечные ключи, инструмент или насос с нужным наконечником, которые необходимы, чтобы привести велосипед в рабочее состояние. Иной раз из-за отсутствия инструментов велосипед вообще простаивает. В пункте ремонта каждый может осмотреть и привести в рабочее состояние свой велосипед и, почему бы и нет, велосипеды членов свой семьи, прежде чем направиться на тропу здоровья. Если благодаря пункту ремонта хоть некоторые из собирающих сейчас в кладовке пыль велосипедов вновь будут налажены и отправятся в путь, значит, мы свою цель выполнили”, — прибавил Лыоке.

Три из пяти установленных пунктов ремонта находятся в районе Нымме, и, по словам старейшины района Нымме Грете Шиллис, пешеходно-велосипедные дорожки в районе активно используются. ”Больше не придется из-за спущенной шины раньше времени прерывать поездку, и можно будет временно вновь подкачать шину, хотя бы для того, чтобы удобнее было доехать до ремонтной мастерской. Пункты обслуживания, установленные рядом с пешеходно-велосипедной дорожкой Вильянди маантеэ и Китсарёэпа, очень практичны. Можно накачать шины у велосипеда, детской коляски или роллатора. Можно также с помощью различных ключей выполнить мелкий ремонт, например, подкрутить разболтавшуюся педаль или отрегулировать тормоза”, — прибавила Шиллис.