В Таллинне усиливается контроль из-за угрозы распространения коронавируса: анализы будут брать и на дому

Созданная бригада из двух человек будет работать ежедневно с 10:00 до 18:00, в остальное время — обычная бригада в составе трех человек. Обе бригады реагируют на сообщения о подозрениях на коронавирус.

В общественные места, такие, как аэропорт и порт бригада из трех человек выезжает круглосуточно.

Людей с подозрением на коронавирус будут доставлять в больницу.

Бригады скорой помощи будут выезжать на вызовы на основании информации, поступившей в Центр тревоги. Анализы проб будут доставляться в лабораторию Департамента здоровья.

О результатах анализов будут докладывать старшему дежурному больницы.