В Таллинне усиливается контроль из-за угрозы распространения коронавируса: анализы будут брать и на дому(14)
С сегодняшнего дня для обслуживания вызовов с подозрением на коронавирус помимо обычной бригады скорой помощи из трех человек приступает дополнительная, в которую входят сотрудник здравоохранения и парамедик.
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