В Таллинне ученики школ, где не хватает места, будут учиться в модульных корпусах

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, учитывая меняющееся количество учеников, модульные здания являются самым целесообразным вариантом решения проблемы нехватки места.

”В долгосрочной перспективе количество учеников имеет скорее тенденцию к снижению, а не росту, поэтому строительство полноценных школьных зданий не всегда обосновано, — подчеркнул Белобровцев. — Устанавливаемые возле школ временные модульные постройки адаптируются под учебные классы. Они доказали свою эффективность и в других странах, Таллинн же в основном устанавливал их на территории детских садов — они хорошо зарекомендовали себя в использовании”.

Белобровцев добавил, что модульные здания позволяют школам быть более гибкими в организации учебной работы.

”Школы получат необходимые дополнительные помещения, что снизит потребность во вторых сменах или позволит отказаться от них. Разумеется, это хорошая новость для большого количества учеников и их родителей. Улучшатся возможности для индивидуального обучения и работы в малых группах. Принимая во внимание текущую эпидемиологическую ситуацию и то, что 25 января в таллиннских школах вновь начнется контактное обучение, важную роль играют и возможности рассредоточения учеников”, — сказал Белобровцев.

По итогам тендера дополнительными помещениями за счет модульных зданий обзавелись девять столичных школ: Таллиннская гимназия Паэ, Ласнамяэская гимназия, Гимназия Якоба Вестхольма, Таллиннская основная школа Рахумяэ, Таллиннская мустамяэская гимназия, Таллиннская 53-я средняя школа, Таллиннская ныммеская основная школа, Таллиннская кивимяэская основная школа, Эхтеская гуманитарная гимназия. Модульный корпус планировалось установить и возле Таллиннской 21-й школы, однако решение комиссии по охране памятников старины не позволило этого сделать.

В минувшем году Таллиннский департамент образования объявил конкурс госпоставки на аренду модульных зданий, который выиграли Cramo Estonia AS и Ramirent Baltic AS. Общая стоимость аренды модульных корпусов на пять лет — 1,69 млн евро.