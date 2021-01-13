В Таллинне уборка снега и борьба с гололедом ведутся круглосуточно

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, фирмы по уборке улиц, являющиеся договорными партнерами Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, осуществляют круглосуточный мониторинг погодных условий, и при снегопаде или возникновении опасности гололеда вся имеющаяся снегоуборочная техника выходит на улицы.

”На главных улицах работает 40 снегоуборщиков, на пешеходных и велосипедных дорожках — 25 тракторов, на внутриквартальных улицах еще 28 тракторов-снегоуборщиков; кроме того, привлечены более 30 бригад, работающих вручную, — сказал вице-мэр. — Очищены все главные магистрали, они обработаны солью. Также убраны большинство пешеходно-велосипедных дорожек, тротуаров, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта”.

В условиях продолжающегося снегопада за одним циклом уборки немедленно начинается второй и так — вплоть до окончания снегопада. Как только снегопад закончится, начнутся работы по уборке улиц, пешеходных и велосипедных дорожек, при необходимости будет организован и вывоз собранного снега. В течение января было вывезено почти 1000 кубометров снега. Работы выполняются поздно вечером и ночью, чтобы, по возможности, как можно меньше мешать движению.

Вице-мэр пояснил, что при необходимости улицы обрабатываются хлоридами еще до начала снегопада, чтобы избежать возникновения наледи и ледяных бугров.

”По состоянию на вчерашний день, на улицах распределено около 900 тонн хлоридов, а на пешеходных и велосипедных дорожках — примерно 156 тонн гравийной крошки. По сравнению с прошлыми годами, мы уделили большее внимание уходу за велосипедными дорожками, поскольку из-за относительно теплой погоды многие люди по-прежнему пользуются велосипедом”, — пояснил Калле Кландорф.

Вице-мэр напоминает автомобилистам, что хотя сейчас борьба со снегом и льдом продолжается круглосуточно, из-за обильного и продолжительного снегопада стоит считаться с дорожными условиями и возможными снежными заносами в низинах.

”Запаситесь временем для того, чтобы добраться до места назначения, начинайте поездку на небольшой скорости, чтобы адаптироваться к дорожным условиям, — сказал Кландорф. — Мы также просим быть внимательными пешеходов и велосипедистов, поскольку, несмотря на усилия уборочных служб, на пешеходных и велосипедных дорожках может возникнуть неожиданная наледь”.