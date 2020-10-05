В Таллинне ”Тотальный диктант” пройдет онлайн

Для многих таллиннцев ”Тотальный диктант”, который проходит здесь с 2013 года, уже стал традицией. Более того, в 2019 году Таллинн завоевал право стать столицей этой международной акции грамотности, а до этого наш город неоднократно становился самой многочисленной площадкой в мире, занимая первое место по количеству участников за пределами России. Любители родного языка с нетерпением ждали 17 октября — на эту дату было перенесено несостоявшееся из-за весенней волны коронавируса мероприятие. К сожалению, из-за осеннего роста заболеваемости его также пришлось отменить.

Город Таллинн при организации различных мероприятий исходит из определенных требований: важно обеспечить безопасную дистанцию между людьми, а также то, чтобы, добираясь на мероприятие или возвращаясь с него домой, люди не ехали в переполненном общественном транспорте. Соблюсти данные условия, а также гарантировать, что на мероприятие придут только здоровые люди, не представляется возможным. Поэтому от идеи провести диктант в традиционном формате организаторы отказались. Тем не менее, написать ”Тотальный диктант” 17 октября можно онлайн. Текст будет зачитан в прямом эфире на официальном сайте акции totaldict.ru.

В этом году диктант посвящен жизни основателя русской теоретической космонавтики Константина Циолковского. Автор текста — Андрей Геласимов, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературного мастерства литературного института имени А. М. Горького, лауреат литературной премии ”Национальный бестселлер”.

Организаторы ”Тотального диктанта” в Таллинне выразили надежду на то, что в следующем году связанные со вспышкой коронавируса ограничения останутся в прошлом, и таллиннские поклонники акции смогут снова собраться вместе — на ”Тотальный диктант-2021”, чтобы проверить свое умение грамотно писать по-русски.

Напомним, что международная акция грамотности ”Тотальный диктант”, которая в течение многих лет проходила весной, в этом году из-за пандемии коронавируса впервые была перенесена на осень. Однако для всех желающих, 4 апреля, в день проведения ”Тотального диктанта”, впервые в истории был проведен приуроченный к Дню Таллинна ”Таллиннский диктант” на русском языке. Он транслировался в прямом эфире на канале ETV+ и на портале rus.err.ee. Кроме того, следить за ним можно было на портале Stolitsa.ee. Текст диктанта, посвященный 100-летию Георга Отса, написал журналист и переводчик Николай Караев, зачитал его актер Русского театра Александр Ивашкевич. Работу над ошибками провела филолог Елена Тедер, а проверить свои результаты можно было на портале stolitsa.ee. Свои силы в написании диктанта попробовали более 14 000 любителей русского языка со всей страны.Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.