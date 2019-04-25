В Таллинне стартует благотворительная кампания в пользу бездомных животных

По словам исполняющей обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Юлианны Юрченко, нынешняя кампания представляет собой продолжение прошлогодней, в ходе которой на нужды Таллиннского приюта для животных было собрано более 6300 евро.

”Если в прошлом году ребята собирали в торговых центрах и других оживленных местах денежные пожертвования, то на этот раз они решили собирать не деньги, а необходимые для приюта вещи”, — сказала Юрченко.

К компании присоединились также несколько школ из района Хааберсти и Молодежный совет Мустамяэ. Благодаря этому в трех столичных районах будут открыты более двух десятков пунктов сбора пожертвований.

Прежде всего нужен качественный корм — как кошачий, так и собачий. Также можно жертвовать кошачий песок, лотки, домики, лежанки, средства для уборки и другие вещи, необходимые для ухода за животными. Полный перечень нужных вещей можно найти на сайте некоммерческого объединения Varjupaikade MTÜ.

Пункты сбора открыты с 29 апреля до 10 мая в следующих местах:

Пыхья-Таллинн

Управа Пыхья-Таллинна (ул. Нийне, 2)

Центр культуры ”Сальме” (ул. Сальме, 12)

Международное объединение культурных обществ ”Лира” (ул. Каэра, 21)