В Таллинне стартует благотворительная кампания в пользу бездомных животных

Молодежный центр Пыхья-Таллинна (ул. Копли, 98)
Коплиский дом молодежи (ул. Лина, 8)
Основная школа Карьямаа (ул. Карьямаа, 1)
Гуманитарная гимназия Эхте (ул. Эхте, 9)
Основная школа Каламая (ул Вабрику, 18)
Основная школа Ристику (ул. Ристику, 69)
Гимназия Пельгулинна (ул. Мулла, 7)
Таллиннская художественная гимназия (ул. Копли, 102A)
Гимназия Густава Адольфа (ул. Вана-Каламая, 9)
Детский сад Каламая (ул. Вана-Каламая, 28a)
Мустамяэ
Управа района Мустамяэ (ул. Таммсааре теэ, 135)
Дневной центр Мустамяэ (ул. Эхитаяте теэ, 82)
Таллиннская Немецкая гимназия (ул. Вильде теэ, 69)
Таллиннская средняя школа № 53 (ул. Сютисте теэ, 42)
Мустамяэский открытый центр молодежи (ул. Эхитаяте теэ, 82)
Таллиннская реальная гшимназия Мустамяэ (ул. Вильде теэ, 64)
Детския сад ”Сыбракесе” (ул. Кийли, 7)
Основная школа Кадака (ул. Вильде теэ, 120)
Таллиннский Технический университет (ул. Эхитаяте теэ, 5)
Хааберсти
Русская гимназия Хааберсти (ул. Ыйсмяэ теэ, 132)
Таллиннская гимназия Мустйыэ (шоссе Палдиски, 83)
Учреждения, школы и фирмы могут по-прежнему присоединиться к благотворительной кампании, открыв у себя пункт сбора пожертвований. Для этого необходимо связаться с координатором кампании: Kristi.Ryytel-Sorgin@tallinnlv.ee.
За организацию прошлогодней кампании ”Будь другом” Круглый стол молодежи Пыхья-Таллинна был удостоен премии Таллиннской мэрии ”Большие дела таллиннской молодежи 2018”.