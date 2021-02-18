В Таллинне стартовал традиционный онлайн-фотоконкурс
Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства объявил онлайн-фотоконкурс ”Времена года в Таллинне 2021”. Работы можно подавать до 15 сентября.
Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства объявил онлайн-фотоконкурс ”Времена года в Таллинне 2021”. Работы можно подавать до 15 сентября.
Цель конкурса — найти новые и интересные снимки города Таллинна, запечатлевшие происходящие в городе события и занятия его жителей, а также изменения в городском пространстве в разные времена года.
”Фотоконкурс дает прекрасную возможность запечатлеть эмоции и моменты, связанные с городской жизнью. Призываю всех к активному участию в конкурсе. Вдобавок к признанию можно получить и призы, — отметил вице-мэр Калле Кландорф. — Автор работы, которую комиссия признает лучшей, получит в подарок подарочную карту магазина фототехники номиналом 500 евро. Автор работы-фаворита публики получит подарочную карту номиналом 100 евро и книгу. Спецпремии — 100-евровые подарочные карты магазина фототехники”.
На конкурс можно представлять фотографии, сделанные в течение 2020 и 2021 годов. Сделать это можно до 15 сентября на сайте fotokonkurss.tallinn.ee, там же можно ознакомиться с условиями конкурса.
Все отвечающие условиям конкурса работы будут опубликованы 16 сентября. До 21 сентября на сайте конкурса продлится открытое голосование, в ходе которого выяснится фаворит публики. Представленные на конкурс работы оценит и комиссия, которая выберет победителя и десять лучших работ.
Таллинн обладает богатым опытом в проведении фотоконкурсов. В период с 2006 по 2013 годы проводились фотоконкурсы на тему ”Лучшее рождественское украшение”.
Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства организует фотоконкурс ”Времена года в Таллинне” с 2014 года. В минувшем году Таллинн сотрудничал с журналом MTÜ Loodusajakiri, поддерживая фотоконкурс ”Эстонская природа” специальными премиями.
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