В Таллинне среди бела дня неизвестный напал на женщину и изнасиловал
Полиция ломает голову, чтобы поймать насильника, который летом в Таллинне посреди бела дня напал на незнакомую женщину и изнасиловал ее, пишет Eesti Ekspress.
Полиция ломает голову, чтобы поймать насильника, который летом в Таллинне посреди бела дня напал на незнакомую женщину и изнасиловал ее, пишет Eesti Ekspress.
”Сейчас все непросто”, — говорит ведущий следователь отдела по расследованию сексуальных преступлений и защиты детей Пыхьяской префектуры Реймо Райвет. В интересах следствия место преступления не разглашается. Райвет использует определение ”зеленая зона”. Он говорит, что полиция прикладывает все силы, чтобы поймать злоумышленника. Поскольку его фотографии нет, то и к общественностью за помощью не обращались.
По словам Райвета, это было спонтанное изнасилование, то есть преступник и жертва просто случайно оказались в одно время в одном месте. Что именно подтолкнуло насильника на преступление, полиция не знает.
За последние два года в Таллинне это первый случай, когда не удалось установить личность насильника, действовавшего на улице. В столице в этом году произошел еще один подобный случай, но там подозреваемый уже сидит за решеткой.
По состоянию на октябрь в Пыхьяской префектуре заведено 26 уголовных дел для расследования изнасилования. В прошлом году в этом же время их было 25.
Количество преступлений на сексуальной почве показывает легкую тенденцию к росту по всей Эстонии. Если в прошлом году за десять месяцев было зарегистрировано 73 случаев, то к октябрю этого года 77. гомосексуальных изнасилований в этом году не было, зато один случай был зарегистрирован в прошлом.
Примечательно, что в феврале этого года в полицию не поступило ни одного сообщения об изнасиловании, в марте и апреле — поступило по одному сообщению, зато в июне и сентябре — уже по пять. По словам Райвета, это может быть связано с чрезвычайным положением.
Страж порядка отмечает, что до полиции доходит лишь часть случаев, поэтому реальную картину статистика не отображает.
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