В Таллинне создана комиссия для разрешения разногласий в квартирных товариществах

По словам вице-мэра Эхи Вырк, в интересах города создать внесудебный орган для разрешения споров между квартирными товариществами и их членами, что помогло бы решать споры быстрее и с меньшими затратами, чем через суд.

«Основная цель создаваемой комиссии – направить к соглашению стороны, придерживающиеся разных мнений и найти решение проблем квартирных товариществ в сотрудничестве с городскими учреждениями. Исходя из этого, в планах уравнять производственную практику и обеспечить быстрое и равное разрешение вопросов, связанных с квартирными товариществами города», - сказала Вырк.

Наряду с примирением квартирных товариществ и их членов, целью комиссии является и повышение эффективности работы учреждений, обрабатывающих ходатайства квартирных товариществ.

В Таллинне свыше 6000 квартирных товариществ, для их представителей Таллинн организует обучения, инфодни и семинары по развитию.