В Таллинне состоялся прием в честь Года эстонского языка

Как сообщает Раэпресс, с приветственным словом к ним обратился Михаил Кылварт, который отметил, что прием символичен как по времени, так и месту проведения: 100 лет назад эстонский язык обрел статус государственного, а 150 лет назад состоялся первый Всеэстонский праздник песни. В этот день, подчеркнул Кылварт, сюда приглашены люди, от которых в очень большой степени зависит сохранение и развитие эстонского языка. Причем они возложили на себя ответственность за это добровольно. "За эту огромную и важную работу, — сказал мэр столицы, — мы и благодарим их сегодня".

Тийт Терик поблагодарил также собравшихся за поиск новых форм и способов обучения языку, в частности, игровых, что позволяется детям легче его усваивать.

Памятные подарки были вручены тем, кто отдал делу обучения эстонскому языку практически всю жизнь. Так 50 лет преподают пятеро учителей — Сайма Сагур из Пельгулиннаской гимназии, Элле Вейгель — из Немецкой гимназии, Хельми Келле — из Кристийнеской гимназии, Хенн Раяло — из Мустйыэской гимназии и Валентина Дикович — из 53-й средней школы.

Прием сопровождался концертом Таллинского камерного оркестра под управлением Ристо Йооста и певицы Ленны Куурма.