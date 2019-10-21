В Таллинне состоялся круглый стол на тему вакцинации с участием доктора Комаровского

Знаменитый педиатр Евгений Комаровский ежедневно получает тысячи вопросов, касающихся здоровья, и среди самых актуальных тем — вакцинация. ”Главный убийца пожилых людей — это не инфаркт, а грипп. Я не допускаю дискуссий на эту тему — все мои родственники и пациенты привиты. В свое время я прошел работу в детском инфекционном отделении, где мне пришлось наблюдать страшные картины, — сказал доктор Комаровский. — Необходимо, чтобы в СМИ освещались случаи заболеваний, ведь эффективность прививок настолько высока, что люди не понимают угрозы таких заболеваний как коклюш, дифтерия, столбняк. Важно больше рассказывать о последствиях перенесения заболеваний”.

Эпидемиолог Ирина Филиппова рассказала о программе вакцинации в нашей стране и о ее успехах и проблемных местах. Сейчас вакцинация проводится против 12 болезней, среди которых дифтерия, коклюш, краснуха, полиомиелит, гепатит-В, корь и многие другие. Она отметила, что вакцинация против гепатита-В была воспринята очень позитивно и в последние годы случаев заболевания в Эстонии не наблюдается.

Специалисты отметили, что, к сожалению, в Эстонии с 2011 года наблюдается снижение охвата вакцинации в среднем с 97 до 94 процентов. Доктор Адик Левин подчеркнул, что если тенденция продолжится, может возникнуть вспышка заболеваемости.

Много внимания на встрече было посвящено тому, насколько большое значение имеет государство в решении вопроса всеобщей вакцинации. ”Большинство людей хотят, чтобы кто-то за них принял решение, в этом случае решение должны принимать власти, — отметил Комаровский. — Важно также осознавать, что каждый аргумент против вакцинации давно проанализирован, и ответы на самые частые вопросы должны быть всегда наготове у семейных врачей”.