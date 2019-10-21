21.10.2019, 21:55

В Таллинне состоялся круглый стол на тему вакцинации с участием доктора Комаровского

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Jevgeni Komarovski
Jevgeni KomarovskiFoto: Tiit Blaat

21 октября в Таллиннской детской больнице состоялся созванный вице-мэром Таллинна Бетиной Бешкиной круглый стол, посвященный теме вакцинации, с участием известного педиатра и телеведущего доктора Евгения Комаровского.

В заседании круглого стола приняли участие эпидемиолог Ирина Филиппова, председатель Таллиннского союза семейных врачей Реэт Лайдоя, ведущий специалист сектора здоровья Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения Эне Томберг, представители столичных социальных и здравоохранительных организаций, работники детских учреждений и специалисты сферы защиты детей.

”В наше время человек ежедневно получает массу информации, которая никем не контролируется и зачастую вызывает большую тревогу родителей. Сегодня вопрос необходимости вакцинации даже не обсуждался, т.к. для присутствующих он решен однозначно. Однако очень важно было понять, как доступным родителям языком рассказать о вакцинации и помочь им противостоять противоречивой информации, которую они встречают в Интернете”, — сказала Бетина Бешкина.

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Знаменитый педиатр Евгений Комаровский ежедневно получает тысячи вопросов, касающихся здоровья, и среди самых актуальных тем — вакцинация. ”Главный убийца пожилых людей — это не инфаркт, а грипп. Я не допускаю дискуссий на эту тему — все мои родственники и пациенты привиты. В свое время я прошел работу в детском инфекционном отделении, где мне пришлось наблюдать страшные картины, — сказал доктор Комаровский. — Необходимо, чтобы в СМИ освещались случаи заболеваний, ведь эффективность прививок настолько высока, что люди не понимают угрозы таких заболеваний как коклюш, дифтерия, столбняк. Важно больше рассказывать о последствиях перенесения заболеваний”.

Эпидемиолог Ирина Филиппова рассказала о программе вакцинации в нашей стране и о ее успехах и проблемных местах. Сейчас вакцинация проводится против 12 болезней, среди которых дифтерия, коклюш, краснуха, полиомиелит, гепатит-В, корь и многие другие. Она отметила, что вакцинация против гепатита-В была воспринята очень позитивно и в последние годы случаев заболевания в Эстонии не наблюдается.

Специалисты отметили, что, к сожалению, в Эстонии с 2011 года наблюдается снижение охвата вакцинации в среднем с 97 до 94 процентов. Доктор Адик Левин подчеркнул, что если тенденция продолжится, может возникнуть вспышка заболеваемости.

Много внимания на встрече было посвящено тому, насколько большое значение имеет государство в решении вопроса всеобщей вакцинации. ”Большинство людей хотят, чтобы кто-то за них принял решение, в этом случае решение должны принимать власти, — отметил Комаровский. — Важно также осознавать, что каждый аргумент против вакцинации давно проанализирован, и ответы на самые частые вопросы должны быть всегда наготове у семейных врачей”.

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