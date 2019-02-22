22.02.2019, 17:40

В Таллинне состоялось торжественное открытие нового учебного здания Академии МВД

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В Таллинне состоялось торжественное открытие нового учебного здания Академии МВД
Foto: Sisekaitseakadeemia

Новое здание было возведено в кратчайшие сроки по проекту архитектурного бюро Arhitekt 11. На площади 11000 кв. метров разместилось множество помещений с разными функциями — аудитории, библиотека, несколько спортивных залов, стрелковый тир, студенческая столовая.


В новом здании, проектом предусмотрены и необычные учебные помещения — например, лаборатории криминалистики и пожарной безопасности, макет погранпункта и помещение, в котором воспроизведены тюремные условия. Здесь будущие полицейские, таможенники и другие специалисты правоохранительных органов смогут проходить практическую подготовку. На сегодняшний день это одно из самых современных учебных зданий в Европе.

”Безопасность Эстонии начинается с Академии внутренней безопасности, где должно быть не только хорошее образование, которое обеспечивает сильный преподавательский состав, но и отличная физическая подготовка. Удивительно, что именно высшая школа безопасности Эстонии последней получила новую крышу над головой", — сказала министр внутренних дел Эстонии Катри Райк.

"Для того, чтобы спроектировать и построить это здание, была проделана фундаментальная работа. Я счастлива, что в новом здании начинает работу только что избранный ректор Марек Линк, который является специалистом в области инноваций и был проректором Академии по развитию. Желаю всем кадетам, студентам, педагогам и сотрудникам удачи в новом доме”, — добавила она.

”Преимущество нового здания в том, что оно обеспечивает интегрированное обучение. Это значит, что студенты, обучающиеся разным специальностям, например: спасатель, полицейский, таможенник, тюремный чиновник и др., могут учиться вместе, обмениваясь опытом. В новом здании значительно больше возможностей для практического обучения. Наша самая большая гордость в новом здании — это единственная в северной Европе уникальная система виртуальных симуляторов. Теперь с помощью 3D технологий можно воспроизвести всю цепочку антикризисного управления, начиная от звонка в центр тревоги и до звонка в кабинет министров, и это все максимально приближено к реальным обстоятельствам”, — сказал ректор Академии МВД Марек Линк.

Поздравить нового ректора, студентов и сотрудников Академии МВД пришел и премьер-министр Юри Ратас, а также генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер, генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару и другие.

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