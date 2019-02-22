В Таллинне состоялось торжественное открытие нового учебного здания Академии МВД



В новом здании, проектом предусмотрены и необычные учебные помещения — например, лаборатории криминалистики и пожарной безопасности, макет погранпункта и помещение, в котором воспроизведены тюремные условия. Здесь будущие полицейские, таможенники и другие специалисты правоохранительных органов смогут проходить практическую подготовку. На сегодняшний день это одно из самых современных учебных зданий в Европе.

”Безопасность Эстонии начинается с Академии внутренней безопасности, где должно быть не только хорошее образование, которое обеспечивает сильный преподавательский состав, но и отличная физическая подготовка. Удивительно, что именно высшая школа безопасности Эстонии последней получила новую крышу над головой", — сказала министр внутренних дел Эстонии Катри Райк.

"Для того, чтобы спроектировать и построить это здание, была проделана фундаментальная работа. Я счастлива, что в новом здании начинает работу только что избранный ректор Марек Линк, который является специалистом в области инноваций и был проректором Академии по развитию. Желаю всем кадетам, студентам, педагогам и сотрудникам удачи в новом доме”, — добавила она.