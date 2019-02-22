В Таллинне состоялось торжественное открытие нового учебного здания Академии МВД

”Преимущество нового здания в том, что оно обеспечивает интегрированное обучение. Это значит, что студенты, обучающиеся разным специальностям, например: спасатель, полицейский, таможенник, тюремный чиновник и др., могут учиться вместе, обмениваясь опытом. В новом здании значительно больше возможностей для практического обучения. Наша самая большая гордость в новом здании — это единственная в северной Европе уникальная система виртуальных симуляторов. Теперь с помощью 3D технологий можно воспроизвести всю цепочку антикризисного управления, начиная от звонка в центр тревоги и до звонка в кабинет министров, и это все максимально приближено к реальным обстоятельствам”, — сказал ректор Академии МВД Марек Линк.

Поздравить нового ректора, студентов и сотрудников Академии МВД пришел и премьер-министр Юри Ратас, а также генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер, генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару и другие.

Ратас: Академия МВД помогает обеспечивать безопасность и благополучие Эстонии

Премьер-министр Юри Ратас сказал сегодня на открытии нового учебного здания Академии МВД, что это событие ясно свидетельствует: государство ценит кадетов, обучающихся для того, чтобы обеспечивать внутреннюю безопасность страны, и заботится о том, чтобы все жители Эстонии чувствовали себя в безопасности.



”Выпускники Академии МВД обеспечивают безопасность и благополучие всей Эстонии. Для этого им необходимо получать наилучшее образование в самых современных условиях”, — сказал Ратас в своем приветствии. Он отметил, что новое здание позволит сделать учебный процесс более отвечающим целям обучения, гибким и удобным. ”Я надеюсь, что улучшившиеся условия обучения будут способствовать увеличению числа молодых людей, которые в будущем сделают свой выбор в пользу профессии полицейского, пограничника, спасателя или любой другой важной для государства профессии, которой обучают в Академии МВД”, — добавил премьер-министр.

Для Академии МВД важно, что в новом здании кадеты всех специальностей смогут учиться вместе. Площадь комплекса составляет около 11 000 квадратных метров, в том числе здесь есть уникальная для Северной Европы система лабораторий визуальной симуляции, большой конференц-центр и многое другое.

Ратас также пожелал успехов недавно вступившему в должность новому ректору Мареку Линку, который уже более десяти лет занимал различные должности в Академии МВД. ”Очень положительно то, что жители Эстонии привыкли к высокому профессионализму и человечности сотрудников внутренней безопасности, что доказывает высокий уровень доверия со стороны населения. Это и есть цель учебной работы Академии, которой нужно придерживаться и в будущем и которая должна стать отправной точкой для дальнейшего развития”, — сказал Ратас.



Для справки:



-Академия МВД действует в различных регионах Эстонии: в Таллинне, Пайкузе, Мурасте, Вяйке-Маарья, а скоро начнет работать и в Нарве, где планируется открыть центр практики.

- Новый учебный комплекс расположен в Таллинне на Маарьямяэ. Здание было построено при поддержке программы развития научных учреждений и университетов ASTRA Европейского фонда регионального развития (13,5 миллиона евро), остальные средства были выделены из государственного бюджета. Вместе с новым ИТ-оборудованием, спортивным инвентарем и мебелью новое здание обошлось в 19 миллионов евро.

-В Академии работает более 200 человек и учится более 1000 кадетов. Академия предлагает обучение в налогово-таможенной сфере, готовит кадры для пенитенциарной системы, полиции, центра вызова экстренных служб и спасательной сферы.