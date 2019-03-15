В Таллинне состоится международная конференция учителей русского как иностранного

Участники обсудят вопросы дигитализации образования, цифровых учебников и методики работы с ними, будут представлены новаторские игровые разработки эстонских методистов. С мастер-классами выступят известные специалисты из Эстонии, России, Латвии. Издательство ”Златоуст” представит выставку-продажу учебно-методической литературы. Каждый участник получит новаторскую игру по РКИ в подарок и сертификат.

После мероприятия состоится торжественный ужин с вручением Пушкинской премии Эстонии.

Дополнительная информация info@estapryl.ee Регистрация здесь.