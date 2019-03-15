В Таллинне состоится международная конференция учителей русского как иностранного

12 апреля 2019 года в Таллинне состоится Международная научно-практическая конференция учителей русского языка как иностранного: ”РКИ в Эстонии: взгляд в будущее”. Организует конференцию Эстонская ассоциация русского языка и литературы (ЭстАПРЯЛ), говорится в пресс-релизе.
Участники обсудят вопросы дигитализации образования, цифровых учебников и методики работы с ними, будут представлены новаторские игровые разработки эстонских методистов. С мастер-классами выступят известные специалисты из Эстонии, России, Латвии. Издательство ”Златоуст” представит выставку-продажу учебно-методической литературы. Каждый участник получит новаторскую игру по РКИ в подарок и сертификат.
После мероприятия состоится торжественный ужин с вручением Пушкинской премии Эстонии.
Дополнительная информация info@estapryl.ee Регистрация здесь.