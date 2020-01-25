В Таллинне собрались лидеры мировой уборки из ста стран

По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, Всемирный день чистоты (World Cleanup Day) также даёт возможность, в дополнение к очистке всей планеты, для изменения привычек. „Планета — наш дом, который мы не получили в наследство от предков, но одолжили у наших потомков. Наши дети будут жить хорошо, если вклад в равновесие окружающей среды, людей и экономики сделают все: руководители государств, учёные, предприниматели, потребители. Основой для необходимых изменений служат наши ежедневные действия. Поэтому я рад, что эстонские толоки по благоустройству разрослись до масштабов всемирного движения за чистоту, и таким образом стали эстонским брендом. Благодарю от всего сердца каждого из вас, кто вкладывает своё время и энергию в наше общее будущее”, — сказал премьер-министр.

”Всемирный день чистоты — это проверенная временем модель, которая помогает пробудить людей от потребительского сна и найти новую, жизнеспособную модель общества. Если не изменятся законы, инфраструктура, привычки и ценности, то очищенные места замусорятся снова. Мы должны объединить силы, чтобы достичь в каждой стране критической массы людей в пять процентов. Только так мы сможем побудить к осознанным и быстрым действиям в направлении жизнеспособного будущего”, — говорит исполнительный руководитель ”Let’s Do It World” Аннели Охврил.

Нынешняя конференция придаёт особое значение сотрудничеству как с гражданским обществом, публичным сектором, так и с бизнес-организациями. В панельной дискуссии на сцене участвовали представители ООН, Африканского союза и, например, ”Earth Day”, которая является одной из старейших экологических организаций в мире. ”Break Free From Plastic” сделали обзор предприятий, продукцию которых чаще всего находили в природе во время всемирной уборки; представители глобальных бизнес-предприятий, таких, как Philip Morris и Decathlon рассказали о личных вызовах на пути к более жизнеспособному обществу. В ходе конференции проходит много тематических дискуссий и мастер-классов для совместного нахождения решений.