В Таллинне собрались лидеры мировой уборки из ста стран

Утром 24 января, в 9 часов утра в Таллинне состоялось праздничное открытие международной конференции «Сделаем!»/ «Let’s Do It!», собравшей вместе лидеров мировой уборки, представителей мировых предприятий и организаций, чтобы продолжить развитие сильной сети сотрудничества для решения мировой проблемы мусора.
„Своей всемирной сетью мы объединяем различных партнёров, чтобы совместно найти решения наболевших экологических проблем. Разделяя общее беспокойство по поводу ухудшающегося состояния окружающей среды, мы больше не можем конкурировать, но должны усиливать действия друг друга,”- говорит президент и руководитель сети ”Let’s Do It World” Хейди Солба. „Сотрудничество имеет критическое значение для решения глобальных проблем, где следует смотреть выше эгоцентричности, рамок и прибыли. У нас у всех один общий дом и конкретная роль, чтобы мир стал намного чище”, — подчёркивает Солба.
По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, Всемирный день чистоты (World Cleanup Day) также даёт возможность, в дополнение к очистке всей планеты, для изменения привычек. „Планета — наш дом, который мы не получили в наследство от предков, но одолжили у наших потомков. Наши дети будут жить хорошо, если вклад в равновесие окружающей среды, людей и экономики сделают все: руководители государств, учёные, предприниматели, потребители. Основой для необходимых изменений служат наши ежедневные действия. Поэтому я рад, что эстонские толоки по благоустройству разрослись до масштабов всемирного движения за чистоту, и таким образом стали эстонским брендом. Благодарю от всего сердца каждого из вас, кто вкладывает своё время и энергию в наше общее будущее”, — сказал премьер-министр.
”Всемирный день чистоты — это проверенная временем модель, которая помогает пробудить людей от потребительского сна и найти новую, жизнеспособную модель общества. Если не изменятся законы, инфраструктура, привычки и ценности, то очищенные места замусорятся снова. Мы должны объединить силы, чтобы достичь в каждой стране критической массы людей в пять процентов. Только так мы сможем побудить к осознанным и быстрым действиям в направлении жизнеспособного будущего”, — говорит исполнительный руководитель ”Let’s Do It World” Аннели Охврил.
Нынешняя конференция придаёт особое значение сотрудничеству как с гражданским обществом, публичным сектором, так и с бизнес-организациями. В панельной дискуссии на сцене участвовали представители ООН, Африканского союза и, например, ”Earth Day”, которая является одной из старейших экологических организаций в мире. ”Break Free From Plastic” сделали обзор предприятий, продукцию которых чаще всего находили в природе во время всемирной уборки; представители глобальных бизнес-предприятий, таких, как Philip Morris и Decathlon рассказали о личных вызовах на пути к более жизнеспособному обществу. В ходе конференции проходит много тематических дискуссий и мастер-классов для совместного нахождения решений.
Во Всемирном дне чистоты, 21 сентября 2019 года, приняло участие рекордное число человек — 21,2 миллиона человек из 180 стран. В их числе, например, в Индии 1,6 миллион, в США 1,7 миллионов, в Пакистане 2,5 миллиона и в Индонезии 9,5 миллионов человек. Во Всемирной уборке отличилась и Эстония, привлекшая ко дню уборки два процента жителей Эстонии и убрав помимо прочего мусора свыше миллиона сигаретных окурков. На конференции представлено много историй успеха Всемирного дня чистоты, которые повествуют как о политических, логистических, так и о личных препятствиях и радостях при проведении Всемирного дня чистоты.
На конференции также рассматривается также будущее руководимой Эстонией глобальной организации: будут выбраны новые региональные директора и правление, и будет решено, какая страна проведёт Всемирный день чистоты в 2021 году. Поддержку в проведении конференции ”Сделаем!” оказали, в том числе, Европейский Фонд регионального развития и EAS, Целевой капитал гражданского общества, Фонд британского совета и Балтийско-американский фонд свободы.
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