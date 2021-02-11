В Таллинне снова пройдет акция в поддержку Алексея Навального

В воскресенье, 14 февраля, в Таллинне снова пройдет акция "Свободу Навальному" — соответствующая страница мероприятия появилась на Facebook.
Начало акции запланировано на 18:00, а указанный адрес соответствует адресу посольства России — Пикк, 18. Организаторами выступили Сергей Метлев, Даниил Куракин и Евгений Криштафович.
"Друзья, продолжаем акции солидарности. Соберемся 14 февраля вечером перед посольством России в Эстонии на ул. Пикк, чтобы потребовать освобождения политзаключенных в России, среди которых Алексей Навальный.
Поддержим всех тех, кто не боится полицейского насилия и смело выступает за гражданские права и свободы для россиян. 14 февраля вечером акции пройдут по всей России" — сказано на странице мероприятия.
"Берите с собой уличные свечи и спички — обставим свечками посольство в знак нашей солидарности с репрессированными. Берите с собой плакаты и наденьте маски" — просят организаторы.
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