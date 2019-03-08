В Таллинне снова ограничат движение на одной из улиц в связи с реконструкцией

На участке между улицами Фильтри и Выйстлузе появится двухполосная проезжая часть шириной 6,5 метра, возле дома № 8 по улице Фильтри — карман для стоянки 12 автомобилей, а со стороны кладбища — стоянка для автобусов. На перекрестке будет создана круговая развязка и т.д. По обе стороны улицы Тоонела будут проложены велодорожки шириной 2,5-3 метра.

Еще одна дорожка появится вдоль улицы Фильтри на участке между улицами Тоонела и Выйстлузе.

На время реконструкции улица будет перекрыта для движения транспорта, временно будет организован доступ к кладбищу Сизелинна с улицы Фильтри. Стоимость работ — около 440 тысяч евро, срок их завершения — 30 июня.

На первом этапе будут снесены мешающие реконструкции амортизированные гаражные боксы.