В Таллинне снова ограничат движение на одной из улиц в связи с реконструкцией

13 марта начнется реконструкция улицы Тоонела, цель которой - создание нового подъезда к национальному стадиону "Калев", облегчение доступа к стадиону как пешеходов, так и велосипедистов, а также создание стоянки для автомобилей и автобусов.
На участке между улицами Фильтри и Выйстлузе появится двухполосная проезжая часть шириной 6,5 метра, возле дома № 8 по улице Фильтри — карман для стоянки 12 автомобилей, а со стороны кладбища — стоянка для автобусов. На перекрестке будет создана круговая развязка и т.д. По обе стороны улицы Тоонела будут проложены велодорожки шириной 2,5-3 метра.
Еще одна дорожка появится вдоль улицы Фильтри на участке между улицами Тоонела и Выйстлузе.
На время реконструкции улица будет перекрыта для движения транспорта, временно будет организован доступ к кладбищу Сизелинна с улицы Фильтри. Стоимость работ — около 440 тысяч евро, срок их завершения — 30 июня.
На первом этапе будут снесены мешающие реконструкции амортизированные гаражные боксы.