В Таллинне семейный врач отказывался выписывать противозачаточные из-за своих религиозных убеждений

В Таллиннском муниципальном центре семейных врачей о связанных с религиозными убеждениями поступках врача-католика узнали спустя несколько недель после принятия его на работу, когда он отказался продлить рецепты на контрацептивы нескольким пациентам, сообщила "Актуальная камера".

"Выяснилось, что у доктора свое мнение относительно некоторых вопросов, например, способах планирования семьи. Самым неприятным стало то, что это был замещающий врач и мы могли передать неугодные ему обязанности другому доктору", — рассказала руководитель Таллиннского муниципального центра семейных врачей Моника Хауканымм.

По ее словам, такому медику больше подошла бы профессия радиолога или другого врача-специалиста, в таком случае не возникало бы этических дилемм.

Профессор Тартуского университета, занимающегося подготовкой семейных врачей, Рут Калда в свою очередь отметила, что у врача есть право на свое мировоззрение, но оно не должно быть основанием при назначении лечения, так как в медицине на первом месте стоят права пациента.