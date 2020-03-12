В Таллинне с пятницы можно будет сделать платный анализ на коронавирус

Люди без симптомов заболевания, которые вернулись из поездки из районов без риска или подозревающие у себя заражение, могут забронировать время на сдачу пробы в Ласнамяэ Medicum (Пунане 61) по телефонам (5722 1122 и 5722 1123).

”Важно подчеркнуть, что возможности для взятия проб и их тестирования ограничены, поэтому до регистрации просим Вас ответственно оценить, относитесь ли вы к группе риска. Это обеспечит нам возможность, в первую очередь помочь тем, кто действительно нуждается в данном тестировании и его результате”, сказал Тынис Аллик, председатель правления Medicum. Аллик также подчеркнул, что данная услуга не предназначена для людей с респираторными симптомами, которых просят следовать действующим рекомендациям Департамента здоровья.

Отделение молекулярной диагностики Таллиннской лаборатории SYNLAB тестирует наличие коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19 (Coronavirus Desease 2019), из мазка, взятой из носоглотки. Этот метод одобрен ВОЗ и используется Департаментом здоровья.

Для человека, желающего провериться на коронавирус, важны следующие шаги:

1. для сдачи пробы забронируйте время, позвонив по телефонам 5722 1122 или 5722 1123 (по рабочим дням с 10:00 до 15:00);

2. во время регистрации Вас опросит медицинский работник и забронирует время для сдачи пробы;

3. пробу можно сдать только в Ласнамяэ Medicum, Пунане 61, в забронированное время в изолированном кабинете с отдельным входом;

4. на следующий день после сдачи пробы медсестра звонит пациенту, сообщает результат анализа и дает рекомендации относительно дальнейших действий. Все результаты тестов будут незамедлительно сообщены в Департамент здоровья и позднее их можно будет найти в электронной среде digilugu.ee.