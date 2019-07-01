01.07.2019, 17:09

В Таллинне рядом с Американским садом появится центр пляжного волейбола и общественный огород


rus.delfi.ee
EST
В Таллинне рядом с Американским садом появится центр пляжного волейбола и общественный огород
Foto: Kesklinna valitsus

В Таллинне на территории бывшего детского стадиона, которая находится между улицами Суур и Вяйке-Амеэрика, кроме общественного огорода, получившего название Американский сад, этим летом будет построен временный центр пляжного волейбола с шестью площадками, сообщает управа Кесклинна.

”В начале июня на территории бывшего детского стадиона был открыт общественный огород, на котором все желающие могут выращивать в ящиках различных размеров зелень для салатов и другие съедобные растения. Интерес к огороду большой и сейчас в нем насчитывается уже более 20 грядок в ящиках. Кроме этого, на территории уже установлены столы для настольного тенниса и скоро там появится баскетбольная площадка. Мы рады, что бывший детский стадион стал популярным местом среди местных жителей и приветствуем желание местного застройщика Metro Capital помочь развитию этой зоны в виде временного центра для пляжного волейбола”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Территория бывшего детского стадиона долгое время не использовалась, так как вокруг нее шли судебные споры. Сейчас территории находится во владении города и в сотрудничестве Управы района Кесклинн, Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, Департамент спорта и молодежи и Metro Capital на бывшем детском стадионе будут создаваться различные возможности для активного проведения свободного времени.

На данный момент на части территории бывшего детского стадиона идут строительные работы, которые должны быть закончены к концу следующего года. К этому моменту на принадлежащей застройщику Metro Capital земле со стороны улицы Тоом-Кунинга будет построен жилой комплекс, состоящий из четырех домов. Общественный огород, центр пляжного волейбола и место для проведения досуга располагаются на территории, которая не затронута строительством.

Исполнительный директор Metro Capital Айн Кивисаар добавил, что для предприятия вклад в развитие местного сообщества важен, так как они хотят создать полноценную среду проживания для всех местных жителей. ”Мы рады поучаствовать в строительстве площадок для волейбола, что создаст отличную возможность для проведения досуга для местных жителей и для тренировок детей и молодежи. Кто знает, может быть именно там получат вдохновение будущие таланты пляжного волейбола”.

Нынешнее решение для территории бывшего детского стадиона является временным и запланировано на несколько лет. Параллельно будет создаваться целостное решение, которое будет состоять из мультифункционального спортивного парка для людей разных возрастов и площадки для проведения свободного времени, на которых можно будет заниматься как традиционными видами спорта, уличным спортом, так и просто приятно проводить время.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: