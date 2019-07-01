В Таллинне рядом с Американским садом появится центр пляжного волейбола и общественный огород

На данный момент на части территории бывшего детского стадиона идут строительные работы, которые должны быть закончены к концу следующего года. К этому моменту на принадлежащей застройщику Metro Capital земле со стороны улицы Тоом-Кунинга будет построен жилой комплекс, состоящий из четырех домов. Общественный огород, центр пляжного волейбола и место для проведения досуга располагаются на территории, которая не затронута строительством.

Исполнительный директор Metro Capital Айн Кивисаар добавил, что для предприятия вклад в развитие местного сообщества важен, так как они хотят создать полноценную среду проживания для всех местных жителей. ”Мы рады поучаствовать в строительстве площадок для волейбола, что создаст отличную возможность для проведения досуга для местных жителей и для тренировок детей и молодежи. Кто знает, может быть именно там получат вдохновение будущие таланты пляжного волейбола”.

Нынешнее решение для территории бывшего детского стадиона является временным и запланировано на несколько лет. Параллельно будет создаваться целостное решение, которое будет состоять из мультифункционального спортивного парка для людей разных возрастов и площадки для проведения свободного времени, на которых можно будет заниматься как традиционными видами спорта, уличным спортом, так и просто приятно проводить время.